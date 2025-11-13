Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof am Wochenende
München (ots)
Die Bundespolizeiinspektion München führt im Zeitraum von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. November 2025 erneut einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention am Hauptbahnhof Nürnberg durch.
Am kommenden Wochenende verstärkt die Bundespolizei erneut ihre Präsenz an Bahnhöfen in ganz Deutschland. Grund dafür ist die anhaltend hohe Anzahl von Gewaltdelikten. Auch am Münchner Hauptbahnhof werden Maßnahmen getroffen und unter anderem die Polizeistreifen verstärkt. Darüber hinaus hat die Bundespolizei im genannten Zeitraum (Freitag ab 15 Uhr bis Sonntag 3 Uhr) eine Allgemeinverfügung (AGV) zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen, Werkzeugen, Schuss-, Schreckschuss, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen, pyrotechnischen Gegenständen sowie Messern aller Art für den Hauptbahnhof München (inklusive S-Bahn-Tiefgeschoss) erlassen. Die AGV umfasst den gesamten Gebäudeteil des Hauptbahnhofes München einschließlich den dazugehörigen Bahnsteigen sowie alle öffentlich erreichbaren Ebenen.
Die genannten Maßnahmen sind eng mit der Polizei des Landes Bayern und der Deutschen Bahn AG abgestimmt.
Nach Abschluss der Maßnahmen beabsichtigt die Bundespolizei eine bilanzierende Pressemitteilung zu den Feststellungen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes zu veröffentlichen.
