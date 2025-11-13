Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bagger bremst S-Bahn aus - Keine Verletzten, geringer Schaden

Tutzing, Lkr. Starnberg (ots)

Am Mittwochmittag (12. November) geriet ein Bagger im Bereich des Bahnhofes Tutzing beinahe in den Gleisbereich. Eine herannahende S-Bahn kam rechtzeitig vor einer möglichen Kollision zum Stehen. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen 11:30 Uhr wurde der Bundespolizei nahe des Bahnhofes Tutzing ein Bagger gemeldet, der ins Gleisbett gerutscht sein soll. Ermittlungen ergaben, dass ein 73-jähriger Deutscher mit Grünschnittarbeiten beschäftigt war. Hierbei durchbrach der Bagger des Mannes aus dem Landkreis Wolfratshausen einen Maschendrahtzaun und rutsche eine Böschung hinab; geriet dabei beinahe in den Gleisbereich. Die herabgelassene Schaufel tuschierte den Gleiskörper, an dem leichte Beschädigungen festgestellt wurden, und verhinderte ein Weiterrutschen in den Schienenbereich.

Ein Triebfahrzeugführer konnte das Hindernis zeitig wahrnehmen. Die eingeleitete Schnellbremsung verhinderte eine mögliche Kollision mit dem Bagger. Durch die Schnellbremsung wurde kein Reisender in der S-Bahn verletzt. Auch der 73-Jährige blieb äußerlich unverletzt. Zur Bergung des Baggers, der Unfallaufnahme und Beseitigung der Schäden wurden die Gleise gesperrt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Bagger konnte den Unfallbereich eigenständig verlassen. Auf Nachfrage gab der Baggerfahrer an, die Baumaschine hätte sich eigenständig gemacht. Er wollte sich nicht weiter vor Ort äußern. Die Bundespolizei hat gegen den 73-Jährigen Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

