Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei warnt vor Betrugs-Mails

Nürnberg (ots)

Die Bundespolizei warnt vor betrügerischen E-Mails, die aktuell im Namen der Bundespolizei verschickt werden. Durch die Verwendung offizieller Logos wirken diese Schreiben authentisch und vertrauenserweckend. Den Adressaten wird vorgeworfen, eine bestimmte Straftat begangen zu haben. Zudem wird dazu aufgefordert, innerhalb einer Frist entsprechende Geldüberweisungen vorzunehmen. Verstreicht diese Frist, so werde Anklage erhoben.

Die Bundespolizei ist nicht der Urheber dieser E-Mails. Zahlungsaufforderungen werden seitens der Polizei nie per E-Mail oder telefonisch zugestellt!

Die Bundespolizei rät:

Sollten auch Sie eine solche E-Mail oder einen solchen Anruf erhalten, antworten Sie nicht darauf und zahlen Sie auf keinen Fall einen geforderten Betrag. Strafanzeige können Sie auf jeder Polizeidienststelle in Ihrer Nähe erstatten.

Weitere Informationen und Warnhinweise finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei:

https://bundespolizei.de/aktuelles/meldungen/warnung-vor-betrugsmails#

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell