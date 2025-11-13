Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei am Nürnberger Hauptbahnhof am Wochenende
Nürnberg (ots)
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg führt im Zeitraum von Freitag, 14. bis Sonntag, 16. November 2025 erneut einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention am Hauptbahnhof Nürnberg durch.
Am kommenden Wochenende verstärkt die Bundespolizei erneut ihre Präsenz an Bahnhöfen in ganz Deutschland. Grund dafür ist die anhaltend hohe Anzahl von Gewaltdelikten. Auch am Nürnberger Hauptbahnhof werden Maßnahmen getroffen und unter anderem die Polizeistreifen verstärkt. Darüber hinaus hat die Bundespolizei im genannten Zeitraum eine Allgemeinverfügung (AGV) zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen für den Hauptbahnhof Nürnberg erlassen.
Die genannten Maßnahmen sind eng mit der Polizei des Landes Bayern und der Deutschen Bahn AG abgestimmt.
Nach Abschluss der Maßnahmen beabsichtigt die Bundespolizei eine bilanzierende Pressemitteilung zu den Feststellungen des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes zu veröffentlichen.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell