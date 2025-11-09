Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehrfahrzeuge erhalten neue Heckwarnbeklebung zur Erhöhung der Sicherheit

Hünxe (ots)

Alle Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe wurden mit einer gelb-rot gestreiften Heckwarnbeklebung ausgestattet. Mit dieser Maßnahme soll die Sicherheit der Einsatzkräfte im Straßenverkehr deutlich erhöht und die Sichtbarkeit der Fahrzeuge insbesondere bei Einsätzen in der Dämmerung oder bei Dunkelheit verbessert werden.

Die Warnbeklebung reflektiert das Licht einfallender Scheinwerfer, wodurch die Fahrzeuge bereits aus großer Entfernung deutlich erkennbar sind. Auch tagsüber ist die Signalfarbe besser erkennbar als das zuvor nur wenig beklebte Heck der Fahrzeuge. Dadurch können andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig reagieren und das Unfallrisiko an Einsatzstellen wird erheblich reduziert.

Seit August 2025 wurden der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe durch die Bezirksregierung Düsseldorf neue Einsatzbereiche auf der Bundesautobahn 3 zugewiesen. Die Einsatzkräfte sind in Fahrtrichtung Niederlande von der Anschlussstelle Hünxe bis Hamminkeln und in Fahrtrichtung Oberhausen von der Anschlussstelle Wesel bis Dinslaken-Nord zuständig. Die neue Heckwarnbeklebung wird neben den Einsätzen auf der Autobahn, auch auf Land- und Bundesstraßen für mehr Sicherheit sorgen.

