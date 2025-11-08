PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Hünxe: Personen im Aufzug

FW Hünxe: Personen im Aufzug
Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurden am 7. November 2025 um 19:12 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Aufzug" zum Danzinger Platz alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Aufzug aufgrund eines technischen Defekts zwischen zwei Geschossen stecken geblieben. Zwei Personen waren darin eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte die Personen retten, sie blieben unverletzt. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

