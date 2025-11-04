Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Neue Pressesprecher bei der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe

Hünxe (ots)

Einsätze der Feuerwehr stehen im Interesse der Öffentlichkeit und damit auch im Fokus der Medien. Je nach Lage treffen kurz nach den ersten Einsatzkräften die ersten Medienvertreter an der Einsatzstelle ein und wollen mit Informationen versorgt werden. Eine Aufgabe, die von der Einsatzleitung der Feuerwehr, die gegenüber den Medien auskunftsberechtigt und -verpflichtet ist, kaum zu bewältigen ist. Aus diesem Grund wurde die Wahrnehmung dieser Aufgabe an die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit delegiert.

Marc Vinschen hat seit August 2023 die Position des Pressesprechers bekleidet. Neben der neuen Website und einem einheitlichen Social-Media-Auftritt wurden auch verschiedene Werbemaßnahmen umgesetzt. Im Juli 2025 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr bestellt und gibt daher seine Aufgabe in neue Hände ab. Seit dem 1. November 2025 übernehmen Mario Neukirch als Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sein Stellvertreter Tom Hinterreiter diese Funktion. Beide sind Mitglieder der Einheit Hünxe und haben sich durch ihre Einsatzbereitschaft ausgezeichnet. Wir freuen uns über euer Engagement und wünschen euch viel Erfolg bei euren neuen Aufgaben.

Die Pressesprecher sind für die Kommunikation zwischen der Feuerwehr und der Öffentlichkeit zuständig. Zu ihren Aufgaben gehören das Verfassen von Pressemitteilungen, die Beantwortung von Medienanfragen sowie die Beratung der Feuerwehrleitung in presse- und öffentlichkeitsrelevanten Fragen. Darüber hinaus pflegen sie die Website und betreuen die Social-Media-Kanäle. Bei umfangreichen Einsatzlagen empfangen die Pressesprecher die Medienvertreter, geben O-Töne und Interviews und stellen so einen geregelten Informationsfluss sicher. An Einsatzstellen ist der verantwortliche Pressesprecher an seiner grünen Funktionsweste mit der Aufschrift "Feuerwehr Pressesprecher" zu erkennen.

