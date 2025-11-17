Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes - Fortführung der bewährten Einsatzmaßnahmen an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende an insgesamt 41 Bahnhöfen den zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch. Etwa 1.900 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei (darunter knapp 800 Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei) kontrollierten in der Spitze zeitgleich vom Freitag, 14. November (18:00 Uhr), bis zum Sonntag, den 16. November 2025 (06:00 Uhr), mehr als 11.600 Personen. Jede Stunde sind das bundesweit über 320 kontrollierte Personen - Tag und Nacht. Weiterführende Informationen zu den Feststellungen können der als Anlage beigeschlossenen Pressemitteilung entnommen werden.

