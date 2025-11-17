PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeipräsidium mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Bilanz des bundesweiten Schwerpunkteinsatzes - Fortführung der bewährten Einsatzmaßnahmen an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei führte am zurückliegenden Wochenende an insgesamt 41 Bahnhöfen den zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität durch. Etwa 1.900 Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei (darunter knapp 800 Einsatzkräfte der Bundesbereitschaftspolizei) kontrollierten in der Spitze zeitgleich vom Freitag, 14. November (18:00 Uhr), bis zum Sonntag, den 16. November 2025 (06:00 Uhr), mehr als 11.600 Personen. Jede Stunde sind das bundesweit über 320 kontrollierte Personen - Tag und Nacht. Weiterführende Informationen zu den Feststellungen können der als Anlage beigeschlossenen Pressemitteilung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeipräsidium mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeipräsidium
Weitere Meldungen: Bundespolizeipräsidium
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren