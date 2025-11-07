PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Bundespolizei: Mehr Waffenfunde dank Binnengrenzkontrollen

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei hat in den vergangenen Monaten deutlich mehr Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt - ein Zeichen dafür, dass die intensive Kontrolltätigkeit wirkt. Seit der Wiedereinführung vorübergehender Binnengrenzkontrollen an den Landgrenzen sind die Einsatzkräfte nicht nur im Kampf gegen illegale Migration aktiv, sondern stellen dabei auch immer häufiger Waffen und andere verbotene Gegenstände fest:

Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 registrierte die Bundespolizei rund 3.000 Verstöße gegen das Waffengesetz an den Landgrenzen - das sind bereits mehr als im gesamten Jahr 2024. Zum Vergleich: 2021 lag die Zahl noch bei etwa 1.200 Fällen (Details: Siehe anliegende Pressemitteilung).

Bundespolizeipräsidium
Gero von Vegesack oder Peggy Mucha
Telefon: (0331) 9799 79410
Fax: (0331) 97 99 93 895
E-Mail: presse(at)polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

