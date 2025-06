Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Mutmaßliches Sturzgeschehen vielmehr versuchtes Tötungsdelikt - Festnahme

Duisburg (ots)

Nach intensiven Ermittlungen in Folge eines mutmaßlichen Sturzereignisses aus Februar 2025, nahmen Kriminalbeamte am Donnerstag (12. Juni) einen jungen Mann vorläufig fest.

Am Nachmittag des 17. Februar 2025 stürzte ein 39-jähriger Duisburger mehrere Etagen eines Treppenraums im U-Bahnhof am Harry-Epstein-Platz herunter, wodurch er lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der 39-jährige wurde notfallmedizinisch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert, wodurch die Lebensgefahr abgewendet werden konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem zunächst angenommenen Unfallgeschehen wurde umfangreiches Videomaterial sichergestellt. Die Auswertung des Videomaterials sowie die Angaben des Verletzten, nachdem dieser aus dem Koma erwacht war, ergaben den Verdacht, dass es sich nicht um ein Unfallgeschehen gehandelt hat, sondern der Geschädigte vorsätzlich die Treppen heruntergestoßen wurde.

Der von der Staatsanwaltschaft Duisburg beantragte Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den ermittelten 25-jährigen Tatverdächtigen wurde durch einen Richter am Amtsgericht Duisburg erlassen und noch am gleichen Tag vollstreckt.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg erwirkte zudem einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten. Dort wurden Beweismittel sichergestellt, die nun weiter ausgewertet werden. Insbesondere die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell