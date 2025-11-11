Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Potsdam (ots)

Die Bundespolizei verstärkt vom 14. bis 16. November 2025 erneut ihre Präsenz an mehr als zehn Großstadtbahnhöfen in Deutschland und knüpft hiermit an den Einsatzerfolg der Maßnahmen vom zweiten Oktoberwochenende an (siehe hierzu die Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums vom 13. Oktober 2025). Wieder rücken hierbei insbesondere die Bahnhöfe in den Fokus, die immer wieder durch eine erhöhte Zahl von Gewaltdelikten auffallen. Weiterführende Informationen und eine Übersicht der Bahnhöfe können den beigefügten Anlagen entnommen werden.

