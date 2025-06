POL-PDNR: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Betzdorf (ots) - Bei einer in den frühen Morgenstunden des 04.06.2025 in der Wilhelmstr. in Betzdorf durchgeführten Verkehrskontrolle, wurde bei einem 46-jährigen Pkw-Fahrer erheblicher Cannabisgeruch und diverse Ausfallerscheinungen festgestellt. Er räumte den Konsum gleich ein. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf ...

