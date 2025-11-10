PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: Zunahme von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz: Bundespolizei warnt und ruft zu umsichtigen Verhalten auf

Potsdam (ots)

Seit der vorübergehenden Wiedereinführung der Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengen-Binnengrenzen am 16. September 2024 stellt die Bundespolizei eine Zunahme von Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz fest. Dies wird anhand der monatlichen Feststellungen an Delikten gegen das Sprengstoffgesetz in den Jahren 2021 bis September 2025 deutlich, welche der Anlage entnommen werden können.

