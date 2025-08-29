Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Radlerin von Krankenfahrstuhlfahrer touchiert, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (28.08.2025) ist eine 87-Jährige von einem Krankenfahrstuhlfahrer touchiert und dadurch verletzt worden. Die Frau schob zwischen 11.30 und 12.00 Uhr ihr Pedelec durch die Emsstraße (Fußgängerzone) vom Innenstadtbereich Richtung Bültstige/Hemelter Straße. Kurz vor der Nepomuckbrücke wurde sie von einem Krankenfahrstuhl angefahren. Die 87-Jährige stürzte auf ihr Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Krankenfahrstuhlfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geflüchteten Fahrer handelt es sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann. Er hat eine gebeugte Körperhaltung und trug eine Schieber-/Schlägermütze. Der elektrische Krankenfahrstuhl hat ein blaues Versicherungskennzeichen. Die Polizei sucht zu dieser Verkehrsunfallflucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/93 84 21 5.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell