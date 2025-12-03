PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Unfall am Bahnhof

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es um kurz vor 16 Uhr am Bahnhof Heddesheim/Hirschberg zu einem tragischen Bahnunfall. Nach aktuellem Erkenntnisstand überquerte ein Mann die Gleisanlage, da er am falschen Bahnsteig gestanden hatte. Dabei übersah er einen Regionalexpress, der den Mann im Gleisbett erfasste. Durch die Kollision zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

