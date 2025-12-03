Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 30-Jähriger fuhr am Dienstag mit einem Audi auf der Lindenstraße von Eberbach kommend in Richtung Zwingenberg. Auf der Höhe der Einmündung der Blumenstraße beobachtete um kurz vor 11:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Eberbach, wie der Mann während der Fahrt sein Mobiltelefon verbotenerweise nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 30-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot verhängt wurde und er deshalb seinen Führerschein abgeben musste. Deshalb wird sich der 30-Jährige nun nicht nur wegen der verbotenen Handynutzung, sondern auch wegen des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbots verantworten müssen.

