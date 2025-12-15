Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Autodiebstahl in Eslohe
Eslohe (ots)
Im Zeitraum vom 11.12.2025 um 20:30 Uhr bis zum 12.12.2025 um 04:30 Uhr kam es in der Straße Eschenweg in Eslohe zu einem Autodiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen weißen Citroen C3 Aircross/ 2 (Erstzulassung: 10/2021). Das Auto befand sich zum Tatzeitpunkt vor der Garage der Eigentümerin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.
