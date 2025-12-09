PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0813 --Reizgas in Schule in Burglesum versprüht--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Helsinkistraße
Zeit: 	09.12.2025, 12:45 Uhr

Unbekannte setzten am Dienstagmittag Reizgas in einer Schule im Ortsteil Burgdamm ein. Mehrere Schülerinnen und Schüler erlitten Augenreizungen. Die Polizei Bremen ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde im Bereich der Sanitäranlagen des Lehrgebäudes in der Helsinkistraße Pfefferspray versprüht. Mehrere Personen klagten anschließend über Reizungen in den Augen und ließen sich von Rettungskräften behandeln. Insgesamt wurden zehn Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schulbetrieb wurde durch die Schulleitung eingestellt.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

