Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0810--Drogendealerin ertappt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz
Zeit: 	06.12.25, 20.40 Uhr

Am Wochenende stellte die Polizei Bremen nach einem Hinweis eine Drogendealerin in der Bahnhofsvorstadt. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden Betäubungsmittel und eine Cannabisplantage beschlagnahmt.

Nach einem Hinweis konnten Einsatzkräfte die 38-Jährige im Bremer Hauptbahnhof, als sie gerade mit einem Koffer auf dem Weg nach Österreich war, kontrollieren. In ihrem mitgeführten Koffer entdeckten die Einsatzkräfte tatsächlich eine Sammlung verschiedenster Rauschmittel wie Kokain, Ecstasy und Cannabis. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bremen wurde anschließend ein Durchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung erwirkt. Hier stellte die Polizei weitere Drogen sowie umfangreiches Equipment zur Herstellung von Cannabis, einschließlich einer hauseigenen Cannabisplantage, sicher. Die Drogen und Utensilien sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmittel gegen die Dame. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

