Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0809 --Polizei Bremen ahndet Verstöße bei Kundgebung und Autokorsos--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg
Zeit: 	07.12.2025

In Bremen-Mitte kam es am Sonntag zu einer unangemeldeten Versammlung und mehren Autokorsos anlässlich des Jahrestages des Regimewechsels in Syrien. Die Polizei Bremen begleitete die Versammlung und ahndete Verstöße.

Rund 20 Personen hielten sich gegen 14 Uhr mit Syrienflaggen auf der Bürgerweide auf. Die Einsatzkräfte erklärten die Ansammlung zur nicht angemeldeten Versammlung. Die Polizei führte ein Kooperationsgespräch mit dem Versammlungsleiter und erteilte daraufhin die Auflage einer stationären Kundgebung. Insgesamt fanden sich bis zu 500 Personen auf der Bürgerweide ein. Im weiteren Verlauf wurde Pyrotechnik entzündet. Die Polizei forderte mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, dies zu unterlassen. Dem kamen die Teilnehmenden auch nach. Der Versammlungsleiter beendete die Kundgebung gegen 16 Uhr.

Im weiteren Verlauf wurden Einsatzkräfte im Bereich Martinistraße und Breitenweg auf zwei Autokorsos aufmerksam, die mit eingeschaltetem Warnblinklichtern und syrischen Flaggen die Straße auf und ab fuhren. Dabei tanzten einige Personen auf den Dächern der Autos. Die Polizisten kontrollierten die Teilnehmenden und nahmen Personalien auf. Hierfür musste der Bereich Breitenweg zwischenzeitlich vollgesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. 13 Personen erhielten einen Platzverweis und durften nach eindringlichen Gesprächen wieder wegfahren. Die Einsatzkräfte fertigten unter anderem Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass sogenannte Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. Die Freude über ein Ereignis berechtigt zu keinem Zeitpunkt die Missachtung von Verkehrsregeln.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

