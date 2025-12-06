PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0805--Hasskriminalität - Polizei stellt 25-Jährigen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Falkenstraße
Zeit: 	05.12.25, 23.05 Uhr

Ein 25-Jähriger prügelte am Freitagabend in einer Straßenbahn in der Bahnhofsvorstadt auf zwei junge Frauen ein. Auslöser für den Angriff soll die sexuelle Orientierung der Frauen gewesen sein. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort stellen.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Frauen waren an der Haltestelle Haferkamp in die Straßenbahn der Linie 8 gestiegen und in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Als die beiden sich küssten, kam der 25-Jährige auf sie zu und beleidigte sie queerfeindlich. Daraufhin kam es zu einem Wortgefecht, wobei der Mann den Frauen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Als die 18-Jährige daraufhin bewusstlos zu Boden ging, trat der Angreifer ihr noch mit dem Fuß in den Bauch. Beide mussten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Einsatzkräfte der Taskforce, die schwerpunktmäßig im Bahnhofsumfeld eingesetzt waren, bemerkten den Vorfall, stoppten die Bahn und stellten den Tatverdächtigen. Der 25 Jahre alte Mann aus Rumänien wurde für weitere Maßnahmen mit aufs Revier genommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Der Staatsschutz, der bei Fällen von Hasskriminalität zuständig ist, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

