Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0804 --Ermittlungen zum Überfall auf Hundertjährigen - Täter identifiziert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: Dezember 2025

Nach dem Raubüberfall auf einen 100-jährigen Mann in der Bremer Innenstadt (siehe auch die Pressemeldungen 0358 und 0383) konnte durch Lichtbildvorlage und einen DNA-Spurentreffer Ende November ein 20-jähriger Täter identifiziert werden.

Der junge Mann, der bereits aufgrund einer anderen Straftat in Bremen in Haft sitzt, wird nun für den Überfall auf den Senior verantwortlich gemacht. Bei dem Vorfall am 30. Mai 2025 hatten die Täter dem Hundertjährigen mit Gewalt eine wertvolle Armbanduhr (Patek Philippe, Modell 3800) vom Handgelenk gerissen. Der Schwiegersohn des Opfers war ebenfalls angegriffen worden.

Die Ermittlungen zum Diebesgut und den weiteren Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell