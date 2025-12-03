POL-HB: Nr.: 0800 --Öffentlichkeitsfahndung mit Foto nach Schüssen gegen den Kopf

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Christernstraße Zeit: 20.08.2025, 11 Uhr

Am 20. August 2025, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Christernstraße im Bremer Ortsteil Hemelingen zu einem Vorfall, bei dem ein Senior Opfer eines Schreckschusswaffeneinsatzes wurde. Die Polizei hat mittlerweile konkrete Hinweise auf den Täter, doch der Geschädigte ist weiterhin unbekannt und wird nun von Staatsanwaltschaft und Polizei mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Verdächtige mit einer weiteren Person auf dem Gehweg, als der ältere Mann auf einem Fahrrad, in ein kurzes Wortgefecht mit ihm geriet. Der Fahrradfahrer versuchte daraufhin, ein Foto des Mannes zu machen. Dieser zog eine Gas- oder Schreckschusswaffe und feuerte aus einer Entfernung von etwa 30-40 cm zwei Schüsse in Richtung des Kopfes des Fahrradfahrers. Ob und in welchem Ausmaß der Senior verletzt wurde, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen berichteten, dass sich alle Beteiligten schnell vom Tatort entfernten.

Die Polizei hat mittlerweile konkrete Täterhinweise erlangt. Der Geschädigte wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Seniors, der auf dem Foto abgebildet ist, werden unter der Telefonnummer 0421 362-3888 vom Kriminaldauerdienst entgegengenommen.

