Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0799--Einbrecher überfällt Mitarbeiterin in Drogerie--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Ritterhuder Heerstraße
Zeit: 	1.12.25, 9.40 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter brach am Montag in einen Drogeriemarkt in Oslebshausen ein und erbeutete von einer Angestellten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Einbrecher drang am Morgen gegen 9.40 Uhr durch ein Fenster in ein Büro der Filiale an der Ritterhuder Heerstraße ein und nötigte eine Mitarbeiterin, die Kasse herauszugeben. Die Frau händigte Geld aus der Kasse aus, woraufhin der Unbekannte durch das Fenster flüchtete. Die Polizei konnte vor Ort erste Spuren und Beweismittel sichern sowie Zeugen befragen.

Der Täter soll etwa 175 cm groß sein und mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Er trug einen grünen Parka und eine schwarze Wollmütze, die mit einem weißen Totenkopfsymbol versehen war. Zudem hatte er Handschuhe an und einen dunklen Schal um den Hals.

Weitere Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

