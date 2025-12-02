PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0898 --Weihnachtsmärkte locken nicht nur Besucher - Polizei startet Prävention gegen Taschendiebstahl--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt
Zeit: 	03.12.25, 13 Uhr

Weihnachtsmärkte sind in Bremen wieder ein beliebtes Ziel für zahlreiche Besucher - doch neben festlicher Stimmung, Lichtern und Weihnachtsduft gibt es auch unerwünschte Gäste: Taschendiebe. In der Menge, umgeben von Ablenkungen, haben sie leichtes Spiel. Sie suchen gezielt nach Taschen, die nicht gut verschlossen sind oder Smartphones, die unachtsam in Gesäßtaschen stecken. Ein kurzer "Anrempler" reicht oft aus, und schon sind Wertsachen verschwunden, ohne dass wir es merken.

Aus diesem Grund führt die Polizei Bremen am 3. Dezember 2025, ab 13 Uhr, eine Präventionsmaßnahme gegen Taschendiebstähle durch. Polizistinnen und Polizisten werden gezielt Besucher des Weihnachtsmarktes ansprechen und sie auf den sicheren Umgang mit Wertsachen hinweisen. Parallel dazu werden Warnhinweise auf den Zufahrtswegen zum Weihnachtsmarkt gesprüht, um Passanten direkt auf das Thema aufmerksam zu machen und vor Diebstählen zu warnen.

Die Polizei empfiehlt allen Besuchern, ihre Wertsachen immer sicher zu verstauen und aufmerksam zu bleiben, um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden.

Interessierte Medienvertreter können sich unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de für die Aktion anmelden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

