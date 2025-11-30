Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0797 --Zigarettenautomat gesprengt - Verdächtige gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Wienberger Straße Zeit: 30.11.2025, 00:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Sonntag drei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie sind verdächtig, zuvor einen Zigarettenaustomaten in Huchting gesprengt zu haben.

Etwa um 00:45 Uhr hörten Anwohner in der Wienberger Straße einen lauten Knall. Als sie auf der Straße nachschauten, sahen sie einen zerstörten Zigarettenautomaten und drei Männer, die Zigarettenschachteln aufsammelten. Die Zeugen alarmierten die Polizei und die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe zunächst einen 19-Jährigen und nahmen ihn mit auf die Wache. Bei ihm fanden sie Beweismittel, wie eine Sturmhaube.

Etwas später wurden aufgrund der guten Täterbeschreibung die beiden 20-Jährigen gestellt, die in einem Auto einige Straßen weiter unterwegs waren. Die genauen Tatbeteiligungen sind jetzt Bestandteil der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei Bremen warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der Gefahr von selbstgebastelten Sprengsätzen. Bereits geringe mechanische oder thermische Einwirkungen können solche Sprengstoffe zur Detonation bringen und schwere Verletzungen verursachen. Außerdem fallen solche Sprengsätze unter das Waffen- und Sprengstoffgesetz, was Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren nach sich ziehen kann.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell