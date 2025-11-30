PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0797 --Zigarettenautomat gesprengt - Verdächtige gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Wienberger Straße
Zeit: 	30.11.2025, 00:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Sonntag drei Heranwachsende im Alter von 19 und 20 Jahren. Sie sind verdächtig, zuvor einen Zigarettenaustomaten in Huchting gesprengt zu haben.

Etwa um 00:45 Uhr hörten Anwohner in der Wienberger Straße einen lauten Knall. Als sie auf der Straße nachschauten, sahen sie einen zerstörten Zigarettenautomaten und drei Männer, die Zigarettenschachteln aufsammelten. Die Zeugen alarmierten die Polizei und die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte stellten in unmittelbarer Nähe zunächst einen 19-Jährigen und nahmen ihn mit auf die Wache. Bei ihm fanden sie Beweismittel, wie eine Sturmhaube.

Etwas später wurden aufgrund der guten Täterbeschreibung die beiden 20-Jährigen gestellt, die in einem Auto einige Straßen weiter unterwegs waren. Die genauen Tatbeteiligungen sind jetzt Bestandteil der andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei Bremen warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der Gefahr von selbstgebastelten Sprengsätzen. Bereits geringe mechanische oder thermische Einwirkungen können solche Sprengstoffe zur Detonation bringen und schwere Verletzungen verursachen. Außerdem fallen solche Sprengsätze unter das Waffen- und Sprengstoffgesetz, was Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren nach sich ziehen kann.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 19:53

    POL-HB: Nr.: 0796 --Polizei Bremen zur Bundesligapartie--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Weserstadion Zeit: 29.11.2025, 15:30 Uhr Am Samstagnachmittag standen sich um 15:30 Uhr der SV Werder Bremen und der 1. FC Köln im ausverkauften Weserstadion gegenüber. An einem überwiegend friedlichen Fußballnachmittag kam es dennoch zu einigen Vorfällen. Die Anreise der Gästefans erfolgte überwiegend mit dem Zug und individuell. Viele der Fans machten sich in der Folge in einem ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 14:19

    POL-HB: Nr.:0795 --Mädchen stirbt nach Sturz aus Fenster--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Hengeloer Straße Zeit: 29.11.2025, 08:55 Uhr Ein neun Jahre altes Mädchen ist am Samstagmorgen in Huchting aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Gegen 08:55 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Hengeloer Straße gerufen. Vor Ort versuchten Rettungskräfte das neunjährige Mädchen zunächst zu reanimieren, während die Einsatzkräfte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren