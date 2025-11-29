Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0795 --Mädchen stirbt nach Sturz aus Fenster--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Hengeloer Straße Zeit: 29.11.2025, 08:55 Uhr

Ein neun Jahre altes Mädchen ist am Samstagmorgen in Huchting aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben.

Gegen 08:55 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Hengeloer Straße gerufen. Vor Ort versuchten Rettungskräfte das neunjährige Mädchen zunächst zu reanimieren, während die Einsatzkräfte den Bereich absicherten. Gegen 09:20 Uhr wurden die Maßnahmen der Rettungskräfte erfolglos eingestellt. Ein Seelsorger betreute die Familienmitglieder vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Sturzes aus dem zweiten Stock über dem Hochparterre aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

