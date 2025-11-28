PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0792 --Werder gegen Köln--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Weserstadion
Zeit: 	29.11.25, 15.30 Uhr

Am Samstag, den 29.11.2025, empfängt der SV Werder Bremen um 15:30 Uhr den 1. FC Köln im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen.

Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, frühzeitig anzureisen und auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Neben dem Bundesligaspiel ist die Polizei Bremen am Samstag auch aufgrund des Weihnachtsmarktes sowie mehrerer parallel stattfindender Versammlungslagen im Einsatz. Über mögliche Beeinträchtigungen informieren wir kurzfristig über unsere Social-Media-Kanäle.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0793 --Polizei schnappt Einbrecher in Schwachhausen und Gröpelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen/Gröpelingen, OT Neu-Schwachhausen/Ohlenhof, Crüsemannallee/Lupinenstraße Zeit: 28.11.25, 01:10 Uhr, 03:45 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Freitag zwei mutmaßliche Einbrecher in den Stadtteilen Gröpelingen und Schwachhausen. Eine Anwohnerin nahm gegen 1:10 Uhr in der Crüsemannallee für ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:32

    POL-HB: Nr.: 0789--Flucht endet in Schwanewede--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Meinert-Löffler-Straße Zeit: 26.11.2025, 22:40 Uhr Am späten Mittwochabend entzog sich ein Autofahrer in Aumund-Hammersbeck einer Verkehrskontrolle und verursachte bei der anschließenden Flucht in Schwanewede einen Verkehrsunfall. Gegen 22.40 Uhr wurde ein Funkstreifenwagen der Polizei Bremen in der Meinert-Löffler-Straße auf einen entgegenkommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren