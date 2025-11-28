POL-HB: Nr.: 0792 --Werder gegen Köln

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 29.11.25, 15.30 Uhr

Am Samstag, den 29.11.2025, empfängt der SV Werder Bremen um 15:30 Uhr den 1. FC Köln im Weserstadion. Es wird von einem ausverkauften Stadion ausgegangen.

Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, frühzeitig anzureisen und auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Neben dem Bundesligaspiel ist die Polizei Bremen am Samstag auch aufgrund des Weihnachtsmarktes sowie mehrerer parallel stattfindender Versammlungslagen im Einsatz. Über mögliche Beeinträchtigungen informieren wir kurzfristig über unsere Social-Media-Kanäle.

