Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0791 --Ermittlungen nach Fund eines toten Babys - Polizei richtet Hinweisportal ein--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 27.11.2025

Nachdem am Dienstag ein totes Baby in einer Bremer Müllsortierungsanlage aufgefunden wurde (siehe Pressemeldung 784), ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Totschlags. Die Polizei Bremen arbeitet mit Hochdruck daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären, und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass das Baby zwischen Freitag, 21. November 2025, und Dienstag, 25. November 2025, in einen Müllcontainer gelegt wurde.

Im Rahmen der umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen erhoffen sich die Ermittler insbesondere Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem kleinen Mädchen machen? Wer kennt eine Frau oder ein Mädchen, die kürzlich schwanger gewesen sein könnte und nun kein Neugeborenes hat? Haben Sie im Umfeld von Müllcontainern verdächtige Beobachtungen gemacht? Ist Ihnen eine Frau aufgefallen, die sich in den vergangenen Wochen verändert hat - etwa im Verhalten, im sozialen Umfeld oder körperlich?

Die noch unbekannte Mutter des kleinen Mädchens könnte sich in einer extrem belastenden, möglicherweise ausweglosen Situation befunden haben und dringend Hilfe benötigen.

Hinweise können dem Kriminaldauerdienst unter der 0421 362-3888 oder auch anonym unter dem eingerichteten Hinweisportal unter https://hb.hinweisportal.de gegeben werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten dringend darum, relevante Beobachtungen mitzuteilen, um zur Aufklärung des Falls beizutragen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell