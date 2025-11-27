PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0789--Flucht endet in Schwanewede--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Meinert-Löffler-Straße
Zeit: 	26.11.2025, 22:40 Uhr

Am späten Mittwochabend entzog sich ein Autofahrer in Aumund-Hammersbeck einer Verkehrskontrolle und verursachte bei der anschließenden Flucht in Schwanewede einen Verkehrsunfall.

Gegen 22.40 Uhr wurde ein Funkstreifenwagen der Polizei Bremen in der Meinert-Löffler-Straße auf einen entgegenkommenden schwarzen VW Golf aufmerksam, da dieser Pkw in der Vergangenheit wiederholt durch eine Person ohne Fahrerlaubnis geführt wurde. Nachdem der Streifenwagen gewendet hatte, flüchtete das Auto sofort mit erhöhter Geschwindigkeit in das niedersächsische Umland. Auf der Flucht kollidierte das Fahrzeug dann in der Straße Beckedorfer Heide in Schwanewede mit einem Gartenzaun. Der stark beschädigte Pkw konnte schließlich wenig später in der Mühlenstraße durch den Bremer Streifenwagen gestoppt werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrer um einen 51-jährigen aus Bremen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Überdies wurde bei ihm noch eine Blutentnahme durchgeführt, da er angab, am Vortag Kokain konsumiert zu haben. Halter des Unfallfahrzeugs ist ein Bekannter des 51-Jährigen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den Halter und den 51-jährigen Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

