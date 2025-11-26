Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0787 --Drohnenflug am Flughafen Bremen führt zu Polizeieinsatz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Hanna-Kunath-Straße Zeit: 25.11.2025, 11.45 Uhr

Am Dienstagmittag beeinträchtigte ein Drohnenflug in unmittelbarer Nähe des Bremer Flughafens in der Neustadt kurz den Flugverkehr. Ein 39-jähriger Mann ließ seine Drohne in einer Höhe von 35 Metern über einer Baustelle einer Flughafenservicefirma fliegen, die sich in unmittelbarer Nähe des Airports befindet.

Die Bundespolizei wurde auf den Vorfall aufmerksam, konnte den Drohnenpiloten in der Nähe der Baustelle antreffen und den Einsatzkräften der Polizei Bremen übergeben. Der Mann erklärte, Übersichtsaufnahmen der Baustelle machen zu wollen. Da sich der Flug jedoch in einem sensiblen Bereich des Flughafens ereignete, stellte dies nicht nur eine Ordnungswidrigkeit dar, sondern führte auch zu einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Aufgrund des Vorfalls wurde der Luftraum über Bremen für etwa 30 Minuten gesperrt. Es kam zu keinen Flugumleitungen oder -ausfällen.

Die Drohne wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell