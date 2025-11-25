Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0786 --Entschärfung einer Weltkriegsbombe - Evakuierung am Mittwoch--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Beim Industriehafen Zeit: 26.11.2025, 10 Uhr

Bei Sondierungsarbeiten im Ortsteil Industriehäfen wurde ein 250 Kilogramm schwerer Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Dieser soll am Mittwoch in den Mittagsstunden entschärft werden. Dazu sind in einem Radius von 500 Metern um den Fundort Evakuierungen notwendig.

Die englische Sprengbombe wurde am Fundort in der Straße Beim Industriehafen von den Experten des Kampfmittelräumdienstes der Polizei Bremen gefunden. Sprengmeister Thomas Richter wird die Bombe am Mittwoch, 26. November 2025 voraussichtlich ab 12 Uhr entschärfen.

Alle Gebäude in direkter Umgebung des Fundortes werden ab 10 Uhr evakuiert. Betroffen von den Maßnahmen sind in jedem Fall die Straßen Beim Industriehafen (in beide Richtungen) sowie die Riedemannstraße, Tillmannstraße, Große Riehen und Wohlers Eichen. Aus diesem Grund wird es ab 10 Uhr auch Einschränkungen und Ausfälle bei Bussen geben. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Anwohnerinnen und Anwohner können sich für die Dauer der Maßnahme in der Berufsschule für Metalltechnik in der Reiherstraße aufhalten.

Eine Karte der betroffenen Straßen finden Sie anbei und unter www.polizei.bremen.de.

