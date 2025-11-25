Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0784--Säugling tot aufgefunden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, Riespot Zeit: 25.11.25, 9.10 Uhr

Am Dienstag wurde ein toter Säugling in den Bremer Häfen entdeckt. Die Polizei Bremen hat die Todesursachenermittlung aufgenommen.

Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fanden am Morgen beim Sortieren von Abfall den Leichnam eines Säuglings auf dem Firmengelände in den Industriehäfen. Sie alarmierten die Polizei.

Die Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen, die Identität des toten Säuglings und die genaue Todesursache stehen noch nicht fest.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell