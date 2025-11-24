PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0782 --Krankheitsfall führt zu schwerem Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Arsten, Bundesautobahn 1,
Zeit: 	24.11.2025, 10:05 Uhr

Ein 27 Jahre alter Lkw-Fahrer erlitt am Montagvormittag auf der Bundesautobahn 1 einen Krankheitsfall und prallte gegen eine Mittelschutzleitplanke. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 10:05 Uhr befuhr der 27-Jährige mit seinem Lkw die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, als er auf Höhe der Weserbrücke einen Krankheitsfall erlitt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin prallte er ungebremst gegen die Mittelleitplanke, die durch den Aufprall in den Gegenverkehr gedrückt wurde, und kam erst nach mehreren Metern an der Ausfahrt Arsten zum Stillstand. Mehrere Ersthelfer eilten zum 27-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt wieder Ansprechbar war. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bundesautobahn 1 musste zwischenzeitlich in beide Richtungen für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 1 sowie im Stadtgebiet.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

