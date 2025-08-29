Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Randalierende Person im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend (28.08.) wurde die Bundespolizei wegen einer aggressiven Person zum Bahnhof Offenburg gerufen. Der 59-jährige deutsche Staatsangehörige hielt eine Glasflasche in der Hand und verhielt sich sowohl verbal als auch körperlich aggressiv. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass für den Mann ein Hausverbot für den Bahnhof Offenburg besteht. Er erhielt einen Platzverweis für den Bahnhof Offenburg. Anschließend bezeichnete er die eingesetzten Beamten als "Nazis" und tätigte nationalsozialistische Grußformen.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell