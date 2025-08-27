PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 43-Jähriger wendet eine 100-tägige Haftstrafe ab

Altenheim (ots)

Am 27.08. wurde gegen 02:00 Uhr ein kosovarischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 43-Jährige wurde im Rahmen einer Kontrolle am Grenzübergang Altenheim überprüft. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 100-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

