Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: International gesuchte Straftäterin in Kehl festgenommen

Kehl (ots)

Am Mittwochabend wurde eine rumänische Staatsangehörige in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn von der Bundespolizei festgenommen. Gegen die 31-Jährige lag ein internationaler Haftbefehl vor.

Die 31-Jährige war am 27. August mit der Bahn von Straßburg nach Kehl gereist und wurde am Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei wurde der internationale Haftbefehl wegen Diebstahls festgestellt. Am 28.08. wurde die Frau dem Amtsgericht Offenburg vorgeführt, das den Auslieferungshaftbefehl in Vollzug setzte. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf ihre Auslieferung nach Rumänien im Rahmen der internationalen Rechtshilfe.

