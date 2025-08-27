Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
Kehl (ots)
Am Abend des 26.08. wurde ein französischer Staatsangehöriger im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige mit einem Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Durch das Bezahlen der Geldstrafe entging er einer 25-tägigen Haftstrafe.
