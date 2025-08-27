BPOLI-OG: Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Altenheim (ots) - Am 27.08. wurde gegen 02:00 Uhr ein kosovarischer Staatsangehöriger von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Der 43-Jährige wurde im Rahmen einer Kontrolle am Grenzübergang Altenheim überprüft. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht wurde. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, ...

