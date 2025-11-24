PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0779 --Glätteunfall führt zu Stromausfall - Polizei sucht flüchtigen Fahrer--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stockholmer Straße
Zeit: 	23.11.25, 21.10 Uhr

Ein Unfall mit anschließender Flucht führte am Sonntagabend in Burglesum zu Stromausfällen in mehreren Wohnhäusern. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Verursacher.

Gegen 21.10 Uhr verlor ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi bei Schneefall die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Stockholmer Straße geriet er auf die Gegenfahrbahn und zwang einen entgegenkommenden 52-jährigen Daimler-Fahrer zu einem riskanten Ausweichmanöver.

Der Daimler prallte daraufhin rechts gegen einen Stromkasten und zerstörte diesen vollständig. Durch den Aufprall kam es zu einem elektrischen Kurzschluss, bei dem der 21-jährige Beifahrer einen Stromschlag erlitt. Beide Insassen konnten das Fahrzeug verlassen. Rettungskräfte versorgten den Beifahrer noch vor Ort. Der Audi-Fahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Durch die beschädigte Technik kam es in mehreren angrenzenden Wohnhäusern zu Stromausfällen.

Die Polizei ermittelt und sucht den flüchtigen Fahrer. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

