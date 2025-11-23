PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0778 --Drogenfahrt im gestohlenen Wohnmobil--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Sangerhauser Straße
Zeit: 	22.11.25, 2.30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 27-jähriger Mann in Bremen eine Fahrt der etwas anderen Art unternommen - in einem gestohlenen Wohnmobil, ohne Licht und unter Drogeneinfluss. Das war keine besonders gute Idee.

Einsatzkräfte wollten in Schwachhausen einen Wohnmobilfahrer kontrollieren, der ohne Licht unterwegs war. Doch der Fahrer schien etwas anderes im Kopf zu haben: Anstatt anzuhalten, fuhr er einfach weiter. In der Sangerhauser Straße konnte das "sture Gefährt" schließlich gestoppt werden.

Beim Öffnen der Fahrertür entdeckten die Polizisten sofort, dass unter dem Lenkrad des Fahrzeugs Kabel herausragten - ein deutlicher Hinweis auf einen "kurzen Draht" zum Diebstahl. Es stellte sich heraus: Das Wohnmobil war gestohlen. Der Halter des Fahrzeugs, der mittlerweile erreicht wurde, hatte von dem Diebstahl noch nichts bemerkt - und konnte sich über die schnelle Sicherstellung seines Campers freuen. Der 27-jährige ukrainische Fahrer gab an, das Wohnmobil von einem anderen Mann übernommen zu haben, um es nach Polen zu fahren. Zudem war der Mann unter Drogeneinfluss, was ein Vortest bestätigte. Eine Blutentnahme wurde entsprechend durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:15

    POL-HB: Nr.: 0777 --Polizei ermittelt nach Fahrzeugbränden--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Osterholz Zeit: 22.11.25 - 23.11.25 Von Samstag auf Sonntag brannten in den Bremer Stadtteilen Neustadt und Osterholz zwei Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Schleiermacherstraße in der Südervorstadt, wo ein am Straßenrand geparkter Ford Ranger in Flammen stand. Passanten bemerkten das Feuer und konnten es noch ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 10:30

    POL-HB: Nr.: 0776 --Warnung vor falschen Bankmitarbeitern--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting Zeit: 21.11.25, 16 Uhr Eine 81-jährige Frau aus Huchting wurde am Freitag Ziel eines Telefonbetrugs, bei dem ihr durch einen falschen Anruf ihre Bankkarte entwendet und Geld abgehoben wurde. Die Polizei ermittelt und warnt vor ähnlichen Betrugsmaschen. Die Seniorin erhielt einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der Sparkasse. Diese fragte die Bremerin, ob eine hohe ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0775 --Polizei stoppt Raser--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Bremerhavener Straße Zeit: 21.11.25, 20.30 Uhr Am Freitagabend führten die spezialisierten Verkehrsüberwacher der Polizei Bremen mobile Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durch. Gegen 20.30 Uhr wurde der zivile Polizeiwagen auf der Bremerhavener Straße in Gröpelingen von einem Audi A5 und einem VW Golf GTI mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren