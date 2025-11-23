Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0778 --Drogenfahrt im gestohlenen Wohnmobil--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Sangerhauser Straße Zeit: 22.11.25, 2.30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 27-jähriger Mann in Bremen eine Fahrt der etwas anderen Art unternommen - in einem gestohlenen Wohnmobil, ohne Licht und unter Drogeneinfluss. Das war keine besonders gute Idee.

Einsatzkräfte wollten in Schwachhausen einen Wohnmobilfahrer kontrollieren, der ohne Licht unterwegs war. Doch der Fahrer schien etwas anderes im Kopf zu haben: Anstatt anzuhalten, fuhr er einfach weiter. In der Sangerhauser Straße konnte das "sture Gefährt" schließlich gestoppt werden.

Beim Öffnen der Fahrertür entdeckten die Polizisten sofort, dass unter dem Lenkrad des Fahrzeugs Kabel herausragten - ein deutlicher Hinweis auf einen "kurzen Draht" zum Diebstahl. Es stellte sich heraus: Das Wohnmobil war gestohlen. Der Halter des Fahrzeugs, der mittlerweile erreicht wurde, hatte von dem Diebstahl noch nichts bemerkt - und konnte sich über die schnelle Sicherstellung seines Campers freuen. Der 27-jährige ukrainische Fahrer gab an, das Wohnmobil von einem anderen Mann übernommen zu haben, um es nach Polen zu fahren. Zudem war der Mann unter Drogeneinfluss, was ein Vortest bestätigte. Eine Blutentnahme wurde entsprechend durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen schweren Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell