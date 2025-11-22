Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0775 --Polizei stoppt Raser--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Lindenhof, Bremerhavener Straße Zeit: 21.11.25, 20.30 Uhr

Am Freitagabend führten die spezialisierten Verkehrsüberwacher der Polizei Bremen mobile Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durch. Gegen 20.30 Uhr wurde der zivile Polizeiwagen auf der Bremerhavener Straße in Gröpelingen von einem Audi A5 und einem VW Golf GTI mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Die Polizisten fuhren hinterher und konnten ein Rennen zwischen den beiden Fahrzeugen beobachten. Unter extremen Bedingungen, bei -2 °C und auf einer kurvigen Strecke, fuhren die Autos mit hoher Geschwindigkeit. Mittels des Videonachfahrsystems wurde eine Spitzengeschwindigkeit von über 100 km/h gemessen. Dabei passierten die Fahrer unter anderem einen Baustellenbereich mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sowie eine Straßenbahn-Haltestelle.

Die beiden Fahrzeuge, geführt von einem 22-jährigen und einem 25-jährigen Mann, konnten im Bereich der Liegnitzstraße gestoppt werden. Die Autos wurden beschlagnahmt und abgeschleppt, die Führerscheine sind ebenfalls weg. Die weiteren Ermittlungen wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell