Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0774 --"Sicherheit durch Sichtbarkeit" - Polizei kontrolliert in den frühen Morgenstunden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister-Smidt-Brücke Zeit: 20.11.25, 6 - 8 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen führte die Polizei Bremen eine Verkehrskontrolle zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" durch. Zwischen 06:00 und 08:00 Uhr kontrollierten 19 Polizistinnen und Polizisten an der Bürgermeister-Smidt-Brücke beidseitig den Verkehr.

Im Fokus standen Radfahrer, Pedelec- und E-Scooter-Fahrer sowie Fußgänger. Insgesamt wurden rund 200 Personen angehalten und auf ihre Sichtbarkeit im morgendlichen Berufsverkehr angesprochen. Die Resonanz aus der Bevölkerung war durchweg positiv - viele begrüßten die Aktion ausdrücklich und wünschten sich weitere Kontrollen dieser Art.

Die Polizei machte erneut darauf aufmerksam, wie wichtig gut erkennbare Kleidung in der dunklen Jahreszeit ist. Dunkel gekleidete Personen werden oft erst sehr spät wahrgenommen, insbesondere bei Regen, Nebel oder Gegenlicht. Reflektierende Kleidung und Accessoires erhöhen die Sichtbarkeit erheblich und können schwere Unfälle verhindern. Geeignete Westen, Reflektorbänder oder andere Hilfsmittel sind bereits für kleines Geld im Fahrradhandel, im Baumarkt oder online erhältlich.

Im Rahmen der Kontrolle verteilten die Einsatzkräfte 50 Klackbänder, 95 reflektierende Westen / Überwürfe, diverse Flyer und Broschüren zu Themen wie Helmnutzung, Sichtbarkeit und sicherem Radfahren.

Die Polizei Bremen appelliert an alle: Machen Sie sich sichtbar - für Ihre eigene Sicherheit.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell