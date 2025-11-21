PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0771--Seminar der Polizei Bremen - Anmeldung ab sofort--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall 198
Zeit: 	02.12.25, 17 bis 18.30 Uhr

Das Präventionszentrum der Polizei Bremen führt wieder ein Seminar zum Thema "Starkes Auftreten statt starker Fäuste!" durch. Wir zeigen verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen. Ab sofort können sich Interessierte hierzu anmelden.

Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit unsicher? Sie wissen nicht wie Sie sich verhalten sollen, wenn Sie von fremden Personen angesprochen werden? Sie würden gerne anderen Menschen in bedrohlichen Situationen helfen, wissen aber nicht wie?

Dann besuchen Sie unser Selbstbehauptungsseminar "Starkes Auftreten statt starker Fäuste! Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Wege, wie Konfliktsituationen effektiv und konstruktiv gelöst werden können.

Das Seminar findet am Dienstag, 2. Dezember von 17 bis 18.30 im Justizzentrum, Am Wall 198 in der Bremer Altstadt statt. Teilnehmen können Interessierte ab 16 Jahren. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0421 362-19003 oder per Mail an praeventionszentrum@polizei.bremen.de erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

