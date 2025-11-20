PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0768 --Kontrollen und Schließungen im Bremer Westen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle/Gröpelingen, OT Oslebshausen
Zeit: 	19.11.2025, 15 - 21 Uhr

Die Polizei Bremen führte gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Gewerbeamt sowie der Kassenprüfung des Finanzamtes und der Glücksspielaufsicht am Mittwoch umfangreiche behördenübergreifende Kontrollen durch. Ziel der Maßnahmen war die Überprüfung gewerblicher Betriebe in Walle, Gröpelingen und Oslebshausen.

Insgesamt wurden 16 Gewerbeeinheiten, wie Kioske, Imbisse sowie andere Lokalitäten kontrolliert. Aufgrund von erheblichen Mängeln wurden zwei Lokalitäten und eine Sportsbar in Walle und in Gröpelingen aufgrund fehlender Ausschankgenehmigung mit sofortiger Wirkung geschlossen. In einem Restaurant in Gröpelingen stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die Mitarbeitenden während der Essenszubereitung in der Küche geraucht haben. Neben erheblichen Kassenmängeln in fast allen Gewerbeeinheiten wurden unter anderem Steuerstraftaten in Bezug auf nicht verzollte Vapes festgestellt. In einem Fall besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurden unter anderem ein Baseballschläger und ein Messer im Bereich der Waffenverbotszone sichergestellt. In einem Kiosk in Gröpelingen fanden die Einsatzkräfte zudem einen Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Die Polizei Bremen ist hier behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:21

    POL-HB: Nr.: 0767 --Lichterglanz und Sicherheit - Polizei Bremen begleitet die Weihnachtsmärkte--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 24.11.25 - 23.12.25 Der diesjährige Weihnachtsmarkt und der Schlachte-Zauber öffnen vom 24. November bis zum 23. Dezember 2025 ihre Tore. Die Polizei Bremen wird während der gesamten Veranstaltungszeit durchgängig präsent sein, um für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher zu sorgen. Aktuell liegen keine Hinweise oder ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:11

    POL-HB: Nr.: 0766--Räuber überfällt Discounter--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Bismarckstraße Zeit: 19.11.25, 22 Uhr Ein bewaffneter Täter überfiel am Mittwochabend einen Discounter in der Östlichen Vorstadt und versuchte, Bargeld zu erbeuten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Unbekannte betrat kurz vor Ladenschluss den Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße und fragte den Kassierer zunächst nach Zigaretten. Kurz danach hielt er den ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:19

    POL-HB: Nr.: 0765 --Geläut gestohlen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 17.11.25 - 18.11.25 "Fest gemauert in der Erde stand die Form..." doch in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die wertvolle Bronzeglocke von einem Kirchengelände in der Vahr entwendet. Der Wert des etwa 300 Kilogramm schweren Läutewerks wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, die Polizei sucht nach Zeugen. Bereits zwei Wochen zuvor, am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren