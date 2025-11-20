Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0768 --Kontrollen und Schließungen im Bremer Westen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle/Gröpelingen, OT Oslebshausen Zeit: 19.11.2025, 15 - 21 Uhr

Die Polizei Bremen führte gemeinsam mit dem Ordnungsamt, dem Zoll, dem Gewerbeamt sowie der Kassenprüfung des Finanzamtes und der Glücksspielaufsicht am Mittwoch umfangreiche behördenübergreifende Kontrollen durch. Ziel der Maßnahmen war die Überprüfung gewerblicher Betriebe in Walle, Gröpelingen und Oslebshausen.

Insgesamt wurden 16 Gewerbeeinheiten, wie Kioske, Imbisse sowie andere Lokalitäten kontrolliert. Aufgrund von erheblichen Mängeln wurden zwei Lokalitäten und eine Sportsbar in Walle und in Gröpelingen aufgrund fehlender Ausschankgenehmigung mit sofortiger Wirkung geschlossen. In einem Restaurant in Gröpelingen stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die Mitarbeitenden während der Essenszubereitung in der Küche geraucht haben. Neben erheblichen Kassenmängeln in fast allen Gewerbeeinheiten wurden unter anderem Steuerstraftaten in Bezug auf nicht verzollte Vapes festgestellt. In einem Fall besteht der Verdacht auf Schwarzarbeit.

Im Zuge polizeilicher Ermittlungen wurden unter anderem ein Baseballschläger und ein Messer im Bereich der Waffenverbotszone sichergestellt. In einem Kiosk in Gröpelingen fanden die Einsatzkräfte zudem einen Teleskopschlagstock sowie ein Einhandmesser. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Die Polizei Bremen ist hier behördenübergreifend verstärkt im Einsatz und wird diese Maßnahmen auch weiterhin gezielt fortsetzen.

