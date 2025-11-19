Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0765 --Geläut gestohlen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 17.11.25 - 18.11.25

"Fest gemauert in der Erde stand die Form..." doch in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die wertvolle Bronzeglocke von einem Kirchengelände in der Vahr entwendet. Der Wert des etwa 300 Kilogramm schweren Läutewerks wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Bereits zwei Wochen zuvor, am Abend des 6. November, hatten Unbekannte die Halterung der Glocke entfernt. In einem mutmaßlichen "Schweißeinsatz" - "Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß" - fiel die Glocke hinab und ließ sie vernehmlich läuten, was einem in der Nähe wohnenden Mitarbeiter der Kirchengemeinde nicht entging. Die Diebe flüchteten zunächst, ließen sich jedoch offensichtlich nicht beirren und machten sich nun in der Nacht zum Dienstag mit der gesamten Glocke davon.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in den Nächten im Bereich der Kirche in der August-Bebel-Allee verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

