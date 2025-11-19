PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0765 --Geläut gestohlen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee
Zeit: 	17.11.25 - 18.11.25

"Fest gemauert in der Erde stand die Form..." doch in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die wertvolle Bronzeglocke von einem Kirchengelände in der Vahr entwendet. Der Wert des etwa 300 Kilogramm schweren Läutewerks wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Bereits zwei Wochen zuvor, am Abend des 6. November, hatten Unbekannte die Halterung der Glocke entfernt. In einem mutmaßlichen "Schweißeinsatz" - "Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß" - fiel die Glocke hinab und ließ sie vernehmlich läuten, was einem in der Nähe wohnenden Mitarbeiter der Kirchengemeinde nicht entging. Die Diebe flüchteten zunächst, ließen sich jedoch offensichtlich nicht beirren und machten sich nun in der Nacht zum Dienstag mit der gesamten Glocke davon.

Die Polizei fragt nun: Wer hat in den Nächten im Bereich der Kirche in der August-Bebel-Allee verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

    POL-HB: Nr.: 0762--Tasereinsatz - Polizisten stoppen Mann mit Messer--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Osterholzer Herrstraße Zeit: 17.11.25, 21 Uhr Ein Mann mit einem Messer bedrohte am Montagabend Polizisten in Osterholz. Durch Einsatz eines Tasers konnte die Gefahrenlage unter Kontrolle gebracht werden. Er wurde anschließend von Einsatzkräften überwältigt, verletzt wurde niemand. Der 30-Jährige ...

    POL-HB: Nr.: 0763 --Brennende Ladesäulen - Polizei prüft Bekennerschreiben--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm Zeit: 17.11.25, 01.05 Uhr Nachdem in der Nacht zu Montag in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten brannten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0759, prüft die Polizei nun ein Bekennerschreiben. Das Schreiben wurde am Montag auf einer Internetplattform veröffentlicht und gibt ...

