PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0763 --Brennende Ladesäulen - Polizei prüft Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm
Zeit: 	17.11.25, 01.05 Uhr

Nachdem in der Nacht zu Montag in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten brannten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0759, prüft die Polizei nun ein Bekennerschreiben.

Das Schreiben wurde am Montag auf einer Internetplattform veröffentlicht und gibt als Grund den Kampf gegen Kolonialismus und Kapitalismus an. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte die Brände gegen 1 Uhr am Niedersachsendamm bemerkt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen schnell. Schäden an Gebäuden entstanden so nicht. Verletzt wurde niemand.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft derzeit das Schreiben auf Echtheit und sucht weiterhin Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Niedersachsendamms gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:39

    POL-HB: Nr.: 0761 --34-Jähriger von Gruppe attackiert und schwer verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Fehrfeld Zeit: 16.11.2025, 06:30 Uhr Unbekannte Täter verletzten am Sonntagmorgen in der Östlichen Vorstadt einen 34 Jahre alten Mann mit einer Glasflasche und entwendeten sein Mobiltelefon sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Der 34-Jährige hielt sich gegen 6:30 Uhr in einer Lokalität in der Straße ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:20

    POL-HB: Nr.: 0760 --Pizza-Lieferant überfallen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, An der Kleinen Geest Zeit: 17.11.2025, 01:30 Uhr Zwei Räuber überfielen in der Nacht zu Montag einen 43 Jahre alten Pizza-Lieferanten in Burglesum. Die Polizei sucht Zeugen. Der Pizza-Lieferant wollte gegen 01:30 Uhr eine Bestellung im Ortsteil Burg-Grambke ausliefern. Vor dem Gebäude in der Straße An der Kleinen Geest warteten zwei Männer und verwickelten den ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:51

    POL-HB: Nr.: 0758--Brennende Ladesäulen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm Zeit: 17.11.25, 01.05 Uhr In der Nacht zu Montag brannten in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Ein 43-jähriger Autofahrer bemerkte die Brände gegen 1 Uhr an drei E-Ladesäulen und einer Schaltzentrale an einer Ladestation am Niedersachsendamm. Alarmierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren