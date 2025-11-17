Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0763 --Brennende Ladesäulen - Polizei prüft Bekennerschreiben--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm Zeit: 17.11.25, 01.05 Uhr

Nachdem in der Nacht zu Montag in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten brannten, siehe hierzu auch die Pressemeldung 0759, prüft die Polizei nun ein Bekennerschreiben.

Das Schreiben wurde am Montag auf einer Internetplattform veröffentlicht und gibt als Grund den Kampf gegen Kolonialismus und Kapitalismus an. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte die Brände gegen 1 Uhr am Niedersachsendamm bemerkt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen schnell. Schäden an Gebäuden entstanden so nicht. Verletzt wurde niemand.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft derzeit das Schreiben auf Echtheit und sucht weiterhin Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Niedersachsendamms gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

