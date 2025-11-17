Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0760 --Pizza-Lieferant überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, An der Kleinen Geest Zeit: 17.11.2025, 01:30 Uhr

Zwei Räuber überfielen in der Nacht zu Montag einen 43 Jahre alten Pizza-Lieferanten in Burglesum. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Pizza-Lieferant wollte gegen 01:30 Uhr eine Bestellung im Ortsteil Burg-Grambke ausliefern. Vor dem Gebäude in der Straße An der Kleinen Geest warteten zwei Männer und verwickelten den 43-Jährigen zunächst in ein Gespräch. Als er das Geld für die Lieferung annehmen wollte, sprühte einer der Männer Pfefferspray in sein Gesicht. Anschließend entrissen sie ihm die Umhängetasche, in der sich Bargeld und ein Mobiltelefon befand, schlugen mehrfach auf dem am bodenliegenden 43-Jährigen ein und flüchteten.

Die Angreifer sollen zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Beide hatten einen dunklen Teint, schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Einer von ihnen trug eine beigefarbene Jacke mit einer Kapuze.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit im Bereich An der Kleinen Geest und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell