Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0758--Brennende Ladesäulen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Niedersachsendamm
Zeit: 	17.11.25, 01.05 Uhr

In der Nacht zu Montag brannten in Kattenturm mehrere E-Ladesäulen und ein Schaltkasten. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Ein 43-jähriger Autofahrer bemerkte die Brände gegen 1 Uhr an drei E-Ladesäulen und einer Schaltzentrale an einer Ladestation am Niedersachsendamm. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen schnell. Schäden an Gebäuden entstanden so nicht. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Niedersachsendamms gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

