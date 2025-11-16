Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0758--Opfer verstirbt - Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Friedrich-Stampfer-Straße Zeit: 14.11.25, 14.45 Uhr

Nach dem gewalttätigen Messerangriff in der Bremer Vahr am Freitagabend, wir berichteten (Nr. 0755), verstarb das 34 Jahre alte Opfer am Wochenende. Die Polizei Bremen konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Der 34-Jährige erlag am Samstagnachmittag seinen schweren Verletzungen in einem Bremer Krankenhaus. Spezialeinsatzkräfte nahmen am Samstagabend einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen im Stadtgebiet widerstandslos fest, als sich dieser zusammen mit seinem Verteidiger auf den Weg ins Polizeipräsidium machen wollte. Der 29-Jährige steht im dringenden Tatverdacht, auf den 34-Jährigen eingestochen zu haben. Ersten Erkenntnissen nach waren sich Täter und Opfer bekannt. Die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell