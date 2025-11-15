Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0757--Vermummte ziehen durchs Viertel--

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 14.11.25, 17.35 Uhr

Am Freitagabend lief eine Gruppe von bis zu 150 zum Teil vermummten Personen durch das Steintor. Dabei wurde unter anderem Pyrotechnik gezündet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17,35 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass die Gruppe mit Fangesängen durch das Viertel ziehen und dabei Pyrotechnik zünden würde. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte mehrere abgebrannte Feuerwerkskörper vor. Die vermummten Personen hatten sich bereits entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen Landfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugenhinweise, insbesondere auch Videoaufnahmen oder Fotos, nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

